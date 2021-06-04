美利達(9914)4、5月台灣出口雖因缺櫃等問題有所遞延，但僅是短暫現象，全球整體自行車需求熱仍持續低庫存現象，將支撐後續的成長動能，今、明兩年業績不看淡。

4、5月台灣出口因歐美塞港、卸貨困難、船班不順的狀況比首'季嚴峻，預期將到第3季才會比較明朗。船班不順暢影響營收僅短暫性影響，出貨僅是遞延。美利達電動車今年全年目標為38~42萬台，營收維持320~340億元。目前SBC下單已到明年九月，美利達集團明年有今年遞延至明年超過一個季的訂單加上明年新增車種，明年需求持續，法人樂觀看待，美利達與SBC明年都將有雙位數成長。

在大陸內銷市場方面，現階段營收占美利達集團營收規模仍低於10%，中國大陸第二季以後因基期變高，以及疫苗施打較為普及，美利達委外生產的低階車種需求下滑，中高階產品需求穩定，不過整體ASP增長，5月中國內銷銷售額僅下滑6%，中高階車款需求依舊成長，美利達維持今年大陸市場成長10~20%的目標不變。

(時報資訊)