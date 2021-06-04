一名女子在網路上結識來台灣工作的印度籍辛姓男子，雙方再108年7月某日一起到租屋處過夜，當晚隨即發生性關係，但女方卻立刻在辛男的陪同下，前往警局報案提告性侵，辛男雖遭地檢署起訴，但卻喊冤雙方是你情我願下發收性行為，否則為何還替女方還替查警局地址，並陪同對方去「告自己」，台北地院審理後，認為女方供詞不一且證據不足，採信辛男供詞，判處無罪。

根據判決書記載，辛男與女網友(A女)2人於民國108年7月24日晚間相約見面後，到辛男租屋處在房內抽菸、聊天。辛男詢問A女是否可在住過夜，經A女應允後，分躺床鋪兩側入睡。

但辛男卻在在A女身後以撫摸胸部、腰部等處之方式猥褻A女。A女驚醒後，旋以「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」等語要求辛男罷手，但仍遭到對方性侵。A女掙扎起身後旋離開辛修伯之租屋處，並在辛男陪同下前往警局報案。

辛男辯稱：是雙方出於你情我願之下所發生的，A女生在換衣服的時候沒有避諱去浴室裡面換，直接在被告的面前換，之後他們兩個人睡覺的時候，彼此的接觸自然而然發生了一些愛撫的行為，可能是愛撫的過程中弄傷了A女，而A女也無其他瘀傷，自己身上亦無A女反抗所留下之傷痕，且A女在房間內可利用他去廁所之時機，或用簡訊、通訊軟體LINE等方式求救，但A女自己也說怕他的室友發現她在這裡，這顯然不合常理；另外，倘若今天真的有犯案，怎麼可能陪同A女去警局，甚至去幫她查詢警局的位置。

法官審理後認為，衡諸一般常情，A女可於案發當下或案發後立即向與被告同住之女性室友呼救或求助A女亦可於案發後使用手機撥打電話向親友求助或報警，而無須親自前往派出所報案，已與常情有違。

法官也認為，A女既已決定前往派出所報案，大可自行搜尋鄰近派出所之位置，或於離開被告住處後向他人詢問，無需委由辛男查詢派出所位置之理由。因此依A女於案發後與辛男同赴派出所報案之情形，與一般被害人遭性侵害後之反應大相逕庭，因此採信辛男說詞，判處無罪。

(中時新聞網)