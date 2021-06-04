大陸股市開市受壓。上證指數4日開市報3,565點，跌18點，跌幅為0.52％。深成指開市報14,704點，跌56點，跌幅為0.39％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,228點，跌27點，跌幅為0.51％；創業板指數開市報3,194點，跌7點，跌幅為0.23％。

各類股普遍走低，煤炭、有色金屬、石油股跌逾1％；鋼鐵、化工、電力、金融股偏軟；水泥、房地產股靠穩。

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(工商 )

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