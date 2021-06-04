A股低開 煤炭石油股下跌 10:392021/06/04 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開市受壓。上證指數4日開市報3,565點，跌18點，跌幅為0.52％。深成指開市報14,704點，跌56點，跌幅為0.39％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,228點，跌27點，跌幅為0.51％；創業板指數開市報3,194點，跌7點，跌幅為0.23％。 各類股普遍走低，煤炭、有色金屬、石油股跌逾1％；鋼鐵、化工、電力、金融股偏軟；水泥、房地產股靠穩。 《美股掃瞄》美股收黑 科技股乏力 《金融》10年期美債殖利率反彈 美高收債吸睛 (工商 ) #開市 #跌幅 #石油股 #煤炭 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》亞德客-KY 5月營收年增33％ 08:022021/06/04 財經 《期貨》三大期指全黑 6月台指期跌175點 09:102021/06/04 財經 紓困4.0拍板 730萬人次受惠 04:102021/06/04 財經要聞 《國際油價》汽油庫存增 原油期貨回落 09:442021/06/04 財經 A股下半年盈利有韌性 可望續為震盪向上 13:092021/06/03 財經 4月底突破13.58兆 銀行存放款差額 創新高 04:102021/06/04 金融．稅務 時尚精品狂打明星牌 04:102021/06/04 時尚消費 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 09:172021/06/04 財經 和淞科技4日申請登錄興櫃股票 10:502021/06/04 財經 原物料股獲利回吐賣壓湧現 早盤下跌近百點 09:202021/06/04 財經 《其他股》需求熱＋低庫存 美利達今、明年業績加速行 10:352021/06/04 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 京元電確診炸了 股價卻「穩穩的」 網驚喊高層不停工目的 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 晶圓代工三強爭鋒 外資：台積獨占鰲頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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