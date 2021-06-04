星展銀行（台灣）宣布，因應新冠病毒疫情，下周一（6/7）起，位於台北市的天母分行，以及位於新北市的新站分行、板橋分行、三重分行、新莊分行、新店分行與蘆洲分行，共計7家分行，營業時間將縮短到13:30，較原本的15:30，縮短2個小時。

7家縮短營運的分行，除了台北市的天母分行，其餘主是座落於新北地區的染疫熱區。星展銀行（台灣）表示，這是經過評估分行員工安全，以及客戶金融服務的多重需求，除了7家分行營業時間縮短，疫情期間所有服務內容均維持不變。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，疫情期間為降低接觸風險，建議客戶可善加利用數位金融通路完成交易。星展銀行（台灣）除響應政府政策提供客戶使用行動銀行、網路銀行辦理跨行轉帳及繳款免手續費，以及實體ATM跨行轉帳手續費減免優惠外，「星展digibank」亦提供囊括查詢、交易、投資、繳款、服務與產品申請等54項完整功能，讓客戶在家就能完成日常銀行需求。

(工商 )