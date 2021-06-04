I mean... come on pic.twitter.com/9Z9jnhicdk — Denver Nuggets (@nuggets) June 4, 2021

儘管下半場一度落後到14分之多，金塊4日仍靠「小丑」約基奇攻下全場最高36分，外加8籃板、6助攻，最後以126比115逆轉擊潰地主拓荒者，季後賽首輪取得4勝2敗宣告闖進西區準決賽，對手將是太陽與湖人這個首輪系列戰的勝隊。

金塊前鋒麥克波特雖在首節投進6顆三分球、獨拿22分，可是拓荒者「三槍」利拉德、麥科倫與鮑威爾也不遑多讓，幫助拓荒者一度領先達雙位數，利拉德更在上半場結束槍響前夕投進三分球，打完上半場，拓荒者68比61領先金塊。

拓荒者雖在第3節一度領先到14分，金塊卻靠第3節後半段到末節一開始，打出一波20比6猛攻超前，甚至來到最後3分51秒，小瑞弗斯投進三分球，帶領金塊打出11比0小高潮，也取得119比108領先，拓荒者看來情況不太妙了。

拓荒者直到最後3分07秒，才靠利拉德切入中止這波得分荒，接著利拉德3罰俱中，約基奇卻回應切入上籃，阿隆戈登最後52.7秒更投進關鍵三分球，重新擴大領先到9分，全場波特蘭球迷已經知道拓荒者又將面臨首輪遊的悲慘命運。

金塊除了約基奇火力全開演出，麥克波特也有26分進帳，蒙提莫里斯替補貢獻22分、9助攻與4籃板，阿隆戈登13分，卡帕佐與賈麥克格林各有10分；拓荒者以利拉德28分、13助攻表現最佳，麥科倫也有21分，鮑威爾17分，安森尼14分。

(中時 )