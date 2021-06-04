本土疫情嚴峻，日本政府拍板捐贈我國124萬AZ疫苗，並將於今天下午運抵台灣。外交部指出，台日之間關係向來極為密切、友誼堅定深厚，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，雪中送炭，長期以來已經建立相互扶持的典範。

外交部表示，自去年新冠肺炎肆虐全球以來，我國採取果斷措施遏阻疫情蔓延，並援贈防疫物資協助其他國家抗疫，備受國際社會肯定。最近新一波疫情猖獗，日方鑑於台灣疫情有擴大趨勢，在日本各界友人熱烈為台灣發聲下，即使日本國內也面臨嚴峻疫情，仍決定提供疫苗協助台灣，發揮人溺己溺、同舟共濟的人道精神，強化台日雙方防疫合作，期能共同克服難關。外交部代表我國政府及人民，向日本政府及各界友人表達誠摯謝忱。

外交部指出，台日之間關係向來極為密切、友誼堅定深厚，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，雪中送炭，長期以來已經建立相互扶持的典範。在疫情期間，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號郵輪國人返國包機，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯、吐瓦魯返國等事例，在台日攜手合作下均能圓滿達成。

外交部進一步指出，今年5月世界衛生組織（WHO）召開大會期間，日本菅義偉首相等多位政要相繼表明支持台灣參與WHO，加上此次獲得日方大力支援疫苗，對加強我國防疫體制、維護台灣國民健康助益良多，再次印證台日夥伴關係是患難真情、友誼長青。來自日本友人的溫馨支持，我國政府與人民永銘在心。

外交部強調，台日之間共享自由民主普世價值，在各層面互為重要夥伴及珍貴友人，我國將在此一堅實基礎上持續深化雙方關係，並盼在面對人類重大威脅的疫情之際，雙方加強公衛防疫合作，共同努力遏止疫情，維護人類健康安全。

(中時 )