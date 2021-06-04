京元電子竹南廠爆發移工群聚感染，廠商緊急大規模快篩，不過京元首日快篩居然未保持安全社交距離，遭大批民眾罵爆，京元也改善快篩作業流程，4日改以搭棚、座椅間格方式拉大社交距離。董事長李金恭表示已對移工管理單位要求加強管制，也表示暫不考慮停工。

京元電子爆發移工群聚感染，3日在竹南產啟動快篩作業，截至3日晚間11時，共篩檢1915人，快篩陽性51人，苗栗縣衛生局指出，51人中有3名本國籍，其餘為外籍移工，陽性率達2.58％，已於隔離宿舍隔離並採檢PCR。

不過快篩首日因無動線管理以及保持安全社交距離，廠區員工大量群聚，引起竹市苗縣民代關切之外，更被大批網友罵爆，稱恐引發新一波群聚感染。京元電子4日緊急改善流程，以搭棚並拉開座位間距，讓準備快篩的員工保持安全距離。

京元電子董事長李金恭表示，已強烈要求管理單位針對移工加強管制，包括宿舍區域活動要遵守防疫規定、禁止外出，若不聽從就解約。至於有無考慮停工？李金恭強調停工茲事體大，會做好國內外生產線規畫跟管理，此次全面篩檢的目的就是讓廠內不發生感染問題，也已將餐廳用餐改為便當發放。

(中時 )