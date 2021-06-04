在新冠肺炎於5月中旬爆發新一波疫情之後，根據《美麗島電子報》5月國政民調顯示，總統蔡英文的信任度和執政滿意度，雙雙創下2020年連任以來新低，並且瀕臨死亡交叉。

根據《美麗島電子報》董事長吳子嘉撰文指出，2020年蔡英文連任總統後，民調維持著一定的格局，幾乎進入「無敵」狀態，從萊豬輸台、藻礁公投、旱災停水到太魯閣號人禍釀49死，頂多都只會讓蔡英文受點皮肉傷。

但是在5月19日全國疫情警戒提升至第三級，星火燎原般的疫情，讓因打不到疫苗而產生的民怨，正以超乎想像的速度積累中。

吳子嘉披露，短短半個月，原先民調長期持穩的蔡英文，在此次《美麗島電子報》國政民調已出現雪崩式下滑。

根據《美麗島電子報》5月國政民調顯示，蔡英文的信任度為48.1％，較上個月下降8.9個百分點；不信任度為46.7％，較上個月增加9.9個百分點，目前蔡英文的信任度，已寫下2020總統大選後的最低紀錄。

執政滿意度部分，本月民眾對蔡英文的滿意度為48.9％，較上個月掉了7.1個百分點；不滿意度為47.3％，較上月上升6個百分點。目前蔡英文的滿意度，同樣也寫下2020總統大選後的最低紀錄。不論是信任度和滿意度，雙雙陷入死亡交叉邊緣。

另外，蘇貞昌的施政滿意度為46.3％，較上個月掉了2.4個百分點；不滿意度為48.9％，較上月上升2.8個百分點，進入死亡交叉。

民進黨的政黨好感度也下滑至42％，較上月減少5.3個百分點；反感度則是47.3％，較上月增加6.4個百分點。這是今年1月民進黨闖關萊豬之後，首次負向評價高於正向評價。

(中時新聞網)