警方呼籲，「多疑、多查、不亂傳」接收防疫最新資訊，可電洽「1922防疫達人」求證。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

國內本土疫情延燒， 台中市警察局刑大近期接獲民眾檢舉、求證電話指稱，近日有詐騙集團假冒疫調人員，要求疫調附上身分證字號、銀行帳號及匯款、甚至家庭成員個資等，造成人心惶惶；警方表示，疫調人員不會問身分證字號，建議民眾反問「我的接觸者是誰」，以擊破假疫調謊言。

刑事警察大隊經濟組指出，詐騙集團於疫情期間，假冒疫調人員名義，謊稱被匡列新冠肺炎確診者接觸名單為由，藉機騙取個資，或利用民眾防疫少出門，依賴網路購物之消費習慣，以假網拍或解除分期付款等詐騙老梗詐欺。

刑事警察大隊經濟解釋，詐團常以「1頁式廣告」販賣熱門商品、移花接木名人代言照片，或私訊買家以Line等通訊軟體交易商品，常有民眾上當受騙；另增加網路購物次數，間接提升個人消費紀錄外洩風險，遭詐騙集團以「誤設商品自動轉帳扣款、須匯款解除設定」等「解除分期付款」話術施詐。

警方提醒民眾，上網購物應注意「1頁式廣告」特徵，包括「商品價格明顯低於市價」、「無客服聯繫方式」等，並避免私下交易。另網購付款完畢，接獲自稱賣家要求重新匯款等詐騙電話，應立刻掛斷，撥打165反詐騙諮詢專線求證。

警方呼籲，善用各式防詐工具「多疑、多查、不亂傳」接收防疫最新資訊，可電洽「1922防疫達人」求證。切勿隨意散播、轉傳不明來源之訊息，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等規定，最高可罰300萬元或面臨3年以下有期徒刑之刑責。

台中市政府表示，疫調時「不用銀行帳號」、「不附身分證字號」、「不匯款」等，只問職業、家庭狀況、活動地點及接觸情形，民眾可依此作為是否詐騙的依據，並可再打電話至衛生局重複確認。

(中時 )