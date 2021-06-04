行政院紓困4.0方案。(取自行政院臉書)

行政院紓困4.0補助今發放，個人紓困直接入帳對象則是去年申請過、有存摺資料、仍符合資格的民眾，包含農漁民、自營業者無一定雇主勞工、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等，這些民眾記得今天可去查帳戶，看看入帳了沒。

行政院強調，為避免臨櫃群聚，去年申請過、有存摺資料、仍符合資格的民眾，4日開始，行政院就會直接匯錢進帳戶，今年新申請的民眾，也能在7日開始線上申請、或郵寄申請書。另外，除了之前的紓困對象，250萬名家中有國小以下孩童，國高中、五專前三年身心障礙者的家庭，這次加發每位孩童一萬元的防疫補貼。而在排富後，所有的自營業者、無一定雇主的勞工，都能得到政府的紓困。

根據行政院宣布的紓困4.0方案，紓困4.0的對象包含中低收入戶、農漁民、自營業者無一定雇主勞工、有工作無勞保及非農漁民身分者、自營或無一定雇主之藝文工作者、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師，以上個人紓困對象若去年已有申請相關資料，那麼紓困金將於4日起陸續匯入，今年新申請者將於7日開始受理辦理。

行政院紓困4.0方案。(取自行政院臉書)

行政院紓困4.0方案，事業紓困對象。(取自行政院臉書)

行政院紓困4.0方案，事業紓困對象。(取自行政院臉書)

(中時新聞網)