櫃買中心4日表示，和淞科技（6826）已在4日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，和淞科技成立於1996年7月間，為上市化工股國泰化工公司的轉投資事業，和淞科技董事長為應柔爾，主要經營業務是高科技廠房廠務供應系統工程之規畫、設計及施工、高科技廠房廠務設備及其他等，送件時資本額為6億800萬元。

和淞科技2020年業績，營收56億5,797萬元，稅前盈餘3億7,079萬元，稅後盈餘2億9,234萬元，每股盈餘4.86元。

(工商 )