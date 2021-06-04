美元升至3周高，中國人民銀行出手抑制人民幣升勢，使人民幣兌美元中間價連跌3日至逾一周低，人民幣早段跌破6.4。人民幣在岸價（CNY）最新報6.4055，較3日下午4時30分收報6.3932，跌123個基點；較晚上11時30分最後成交價6.404，走弱15個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）跌破6.4，低見6.4045，最新報6.4012。人民幣兌美元中間價4日報6.4072，較3日報6.3811，跌261個基點。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，4日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。自3月以來，操作規模已經持續68日，在連續第14日對沖單日到期量的同時，也實現連續第二周完全對沖到期量。

路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，5月31日至6月4日每日各100億元。

(工商 )