【旅奇傳媒/編輯部整理】全國三級警戒延續至端午節，民眾居家防疫顧健康，但是應景的粽子依然不可少！台南市觀光旅遊局特別推薦「台南在地好粽」，也貼心製作了「台南好粽google 地圖」供民眾參考使用，歡迎透過外帶或外送的方式，在家享用台南在地的美味粽子，安心度過端午佳節。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，南北粽的最大差異就是「南煮北蒸」，用水煮的就屬於南部粽，而隔水蒸的就是北部粽；而在蒸或煮之前，南部粽會先將米炒到半熟，而北部粽則是類似油飯作法，將所有的材料都先處理好，再包進葉子裡，沒吃過台南粽的朋友，如果今年端午節你還沒想好要吃哪一間，以下的台南好粽可以讓大家參考。

▲綠豆肉粽。 圖：楊哥楊嫂肉粽╱提供

講到台南的肉粽，不能不提創立於清同治十一年(西元1872年)的百年老店「再發號百年肉粽」，遵循古法手工製作粽子，包括特級海鮮八寶肉粽，超豪華餡料包括鮑魚、干貝、香菇、魷魚、扁魚酥、櫻花蝦、蛋黃、栗子、瘦肉、長糯米，一顆重量就有十一兩。而知名的「楊哥楊嫂肉粽」，征戰國內外各大美食活動，獨門訣竅調配精選醬油與滷肉製成料多實在的肉粽，除了一般口味，還有紫米肉粽、綠豆粽、花生粽、五穀粽可供多元選擇。

▲懷舊禪食粽精心選用3種菇類，佐以薏仁及蓮子，讓素粽口感層次更升級。 圖：奇美食品╱提供

「奇美食品」今年則特別與「南鯤鯓代天府」合作，推出「范府千歲聯名平安粽禮盒」，內含香滷魷魚及魯肉海陸雙享的府城豐收粽；還有香菇、鈕扣菇和杏鮑菇搭配薏米栗香的懷舊禪食粽，裝在Q版范府千歲聯名款保冷袋中，再限量加贈平安鹽祭福袋，祈願疫情速速退散。

▲台南晶英主廚設計創意甜粽「粽夏動物園」，秒殺少女的心。 圖：台南晶英酒店╱提供

「台南晶英酒店」也推出多款餡料超豪華的高端粽子，包括干貝叉燒粽、滿漢鮑魚粽、老饕指定麻油雞腿粽、以及少女系新品甜味粽夏動物園，更與廣富號帆布行共同推出「晶霸粽香福袋」，內含5顆鹹粽，高CP值受到粉絲引頸期盼。

五星級的「台南遠東香格里拉飯店」也推出五款香粽禮袋，包括香格【橘芳】粽禮袋、雙響【紫緣】粽禮袋、醉月【紫緣】粽禮袋、南北蓮香【藍橘方】粽禮袋、端五【紫芳】粽禮袋，禮袋裡除了傳統的台南粽之外，也有各地特色食材的創意粽，如上海鹹肉菜飯粽、剁椒鮭魚粽、無錫排骨豬肉、日式和牛粽及龍蝦海鮮粽，將世界各地的山珍海味都包進來，大量訂購，還有優惠。

▲台南遠東香格里拉飯店「粽王」，以五花滷肉為主要食材。 圖：台南遠東香格里拉飯店╱提供

隱藏在安平城隍廟前的「安平古早味肉粽」是在地人的口袋名單，除了招牌的「古堡粽」，還有腳庫粽和內行人才知道的隱藏版菜單「豬腳粽」，這是在端午節前夕才推出的隱藏版肉粽。 除了以上名單外，台南好粽店家還有安平區華平路上的府城食府、西門路上的老店菜粽肉粽、劉家肉粽、圓環頂菜粽肉粽、遠馨阿婆肉粽、友愛市場郭家粽、沙陶宮菜粽、黃家菜粽等等。

觀旅局貼心製作「台南好粽google 地圖」供民眾參考使用，端午節除了在家可以立蛋之外，還可以透過台南旅遊官網、台南旅遊臉書、IG及Youtube頻道，與全家人一起線上認識台南，有風景、建築、人文、生態各種觀光資訊，很適合作為孩子的鄉土教育內容，帶孩子一起認識台南這塊土地，歡迎疫情後來訪台南。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)