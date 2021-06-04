【旅奇傳媒/編輯部報導】位於屏東縣瑪家鄉的涼山遊憩區，以氣勢磅礡的涼山瀑布聞名，園區內還有繽紛可愛的哈比屋、彩虹公車亭、彩虹階梯等打卡景點，不論是網美取景或親子闔家共遊都十分適合，因此每年梅雨季後往往吸引眾多遊客前來這個避暑聖地露營度假。

▲涼山遊憩區的彩虹公車亭為熱門網美打卡拍照點之一。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

目前疫情嚴峻，配合全台新冠肺炎疫情警戒提升至第三級，涼山遊憩區暫時不開放遊客進入。為此，交通部觀光局茂林國家風景區管理處於官網「線上遊茂林」專區，釋出多張涼山瀑布與園區景點美照，讓民眾居家防疫期間仍可欣賞涼山瀑布美景，甚至可在Google Meet線上會議時作為背景使用，多少舒緩疫情期間生活的緊張，維持身心正能量。

▲涼山遊憩區芬多精小徑。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

茂管處柯建興處長表示，現下防疫優先，為了留給山區原鄉安全的淨土，請遊客稍加忍耐疫情期間無法出遊的不便，減少非必要外出，這段時間不妨透過網路「遠距旅遊」，待疫情過後涼山遊憩區誠摯歡迎大家再來賞溪、郊遊。

「線上遊茂林」以親切的「茂管家」身分，陪伴民眾在家看美景，累積疫情過後的「願望清單」，一解旅遊癮，也蒐集周邊店家資訊，鼓勵多加利用有提供宅配或外送服務的在地商家，將好吃、好玩的都在家享用，支持店家也守護家人健康。

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(中時新聞網)