美中緊張關係升溫，美國總統拜登擴大涉軍中企貿易黑名單至59家，在美股科技股領跌下，四大指數全面收低，日韓股市今同步走跌，台股今開低21.1點、報在17225.06點，在電子權指股全軍覆沒下，指數跌幅一度擴大逾百點之多，摔下5日線，盤面以造紙、玻璃、航運、鋼鐵等逆勢突圍，目前盤面短線急漲後已近壓，宜提防震盪加劇。

電子股今再度斷訊，台積電(2330)開低震盪、股價最低觸590元，鴻海(2317)跌幅一度逾1%，股王矽力-KY(6415)開高走低後跌幅收斂，盤中股價小跌，股價摔下3500元，聯電(2303)開低走低，一度下挫3%，聯發科(2454)下跌逾1%、股價最低達966元，啟動季線攻防，面板股今則相對抗跌，彩晶(6116)一度大漲逾2%，群創(3481)力穩盤上，友達(2409)則於盤下震盪。

傳產股今成為吸金主力，包括造紙、玻璃、航運、鋼鐵等漲勢剽悍，造紙股永豐餘(1907)今帶量衝高、盤中大漲逾4%，華紙(1905)漲幅約3%，正隆(1904)、寶隆(1906)亦同步走揚；玻璃股有和成(1810)大漲逾3.5%，台玻(1802)上漲1.5%；航運股今有空運族群持續強勁，因應市場需求，業者增加飛美航班，長榮航(2618)、華航(2610)觸及漲停，帶動航運股指數一度上漲逾2.4%；鋼鐵股中威致(2028)、彰源(2030)開低衝高，盤中雙雙攻上漲停，海光(2038)大漲逾7%，官田鋼(2017)、高興昌(2008)漲幅也約6%，其餘盛餘(2029)、中鋼構(2013)、新鋼(2032)等也均同步大漲。

兆豐國際投顧表示，隨著美國科技股反彈、轉強，加上國內疫情對市場衝擊逐漸淡化，帶動台股上演V型反彈走勢，上週相繼收復月季線、頸線16600後，本週再站上萬七關卡並順利回補5月11日空方缺口；惟短線急漲後，已來到5月10日反彈高點，提防震盪恐加劇，所幸電子、傳產、金融持續輪動，加上季線持續向上，月線走平後亦開始翻揚，在下檔16600具有支撐下，預期短線震盪後仍可望再走強。

(時報資訊)