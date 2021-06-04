根據日本官方最新數據，日本4月家庭支出較2020年同期暴增13%，也超過市場普遍預估值9.3%，並創下逾20年紀錄。

繼3月增加6.2%之後，4月又狂增13%，家庭支出不僅連兩個月上升，也創下自2001年元月有統計以來最大增幅。換算下來，日本兩個或以上家庭成員的家庭，每月實際平均支出為301,043日圓約2,700美元

2020年4月，由於新冠病毒擴散，日本政府首次進入緊急狀態，當時家庭支出暴跌11.1%。第一次緊急狀態原本只針對大東京與其它六個區域，但後來又擴大到全日本。因為日本民眾被要求待在家中與非必要性商業活動得停止，故家庭支出狂降。

上一次日本家庭支出最高年增率，是2019年9月所創之9.5%。因為當年10月開始，日本消費稅稅率要從8%上調至10%，故民眾搶在9月大肆購買。

時逢第三次緊急狀態的4月，經季節性調整後支出只比3月小增0.1%，但卻是連三個月上升。

在兩人或以上受薪階級家戶的每月平均收入方面，繼3月下降1%之後，4月份則年增2.8%，至543,063日圓。

日本家庭支出是消費力的重要指標，因為攸關日本過半的經濟成長。

(時報資訊)