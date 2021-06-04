嘻小瓜指導龍千玉拍網美照，展現俏皮一面。 （年代提供）

年代《聽媽媽的話》邀請嘻小瓜來教龍千玉和許志豪如何與時俱進變網紅！龍千玉以往自帶氣場，被師弟許志豪說像神明一樣有12道光芒，但她自認還跟得上年輕人的腳步，只是接觸新科技有些障礙，曾經在電腦上看照片，因為不懂如何將照片轉正，居然把整台電腦搬起來轉360度「實體導正」，嚇壞公司宣傳。

龍千玉出道30幾年，仍擁有一顆年輕的心，很樂意嘗鮮，曾經拍過短片，只是沒有點擊率。因此製作單位特別安排三段當紅網路影片型式，讓她實際模仿，台語叫賣、網美照、不顧形象吃播樣樣來。尤其吃播時，在嘻小瓜的調教下尺度大突破，龍千玉先是將漢堡大力壓扁，再一邊搔首弄姿拋媚眼一邊進食，臉部表情銷魂但漢堡餡掉滿地，笑果十足。

而嘻小瓜即使遇上大前輩，說話依舊直白，直指龍千玉形象很「神聖」，還批她拍照姿勢過時：「雖然妳很喜歡腳踏實地，但拍照請墊腳尖。」讓主持人小禎頻頻替他捏把冷汗。最後龍千玉和許志豪也很有誠意，改編抖音神曲「學貓叫」為台語版，歌曲與舞蹈動作搭配起來違和又尷尬，笑翻大家。

(中時 )