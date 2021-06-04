AWS日前首次舉辦新創媒合會，以線上活動邀請多家國際及台灣知名創投公司參與，希望透過雲端科技公司的生態圈及網路，串聯本地有潛力的新創與創投之間的聯動及媒合，同時透過此類型活動為有潛力之新創提供募資管道，解決新創資金需求，讓他們能加速開發創新產品及解決客戶痛點，進一步跨出台灣，服務全球客戶。

AWS表示，本次邀請多家亞洲及台灣創投，包含500 Startup、AVA（Angel to? Venture）、Mox、達盈創投及基石創投等創投（Venture Capital，VC）公司，以及十多家極具潛力的新創公司，涉及軟體、運輸、醫療、教育等多個領域。新創需在3.5小時內參與4至6次的pitch，向不同創投公司介紹自己的優勢和創新項目，之後由資金主決定潛在投資對象，從而幫助新創踏出最困難的第一步。

AWS在幫助培育新創方面具有豐富的經驗，長期與包括創業投資、孵化器、共同工作空間（co-working space）、政府機構以及學校等合作夥伴合作，共同串聯和完善全球創業生態系統，不斷為新創提供發展所需的支援。

成立超過15年來，AWS可擴充、高彈性及低成本的特性吸引許多初期資金有限的新創公司使用，而隨著公司成長也可以因應需求受益於AWS最廣泛的雲端服務，開發創新產品以持續擴展業務。目前AWS遍及25個地理區域的80個可用區域（Availability Zones），也是新創出海的首選。

在台灣，AWS也與公共部門合作，於新北成立兩家聯合創新中心，截至2021年3月已有超過220家新創進駐。同時，AWS也在積極與企業機構合作，成立金融科技聯合加速器等項目，並與如中研院生醫、中華電信、AstraZeneca等國外企業和機構持續擴展資源至台灣各地，扶植潛力新創。

(工商 )