美國經濟數據超預期，引發市場憂慮，3日晚美股受壓。恒生指數4日早低開128點，報28,837點，失100天線（約28,984點），為5月25日以來新低。

香港信報報導，國企指數4日低開62點，跌幅為0.6％，報10,764點。科指低開1％，報8,080點。

美團董事長兼首席執行官王興持股減少5,731.9萬股，轉讓給王興基金會。股價低開3.1％，報297.8港元。

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(工商 )

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