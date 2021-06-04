恒指低開128點 美團低開3.1％ 11:002021/06/04 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟數據超預期，引發市場憂慮，3日晚美股受壓。恒生指數4日早低開128點，報28,837點，失100天線（約28,984點），為5月25日以來新低。 香港信報報導，國企指數4日低開62點，跌幅為0.6％，報10,764點。科指低開1％，報8,080點。 美團董事長兼首席執行官王興持股減少5,731.9萬股，轉讓給王興基金會。股價低開3.1％，報297.8港元。 《港股》港股連3黑難守2萬9 周線跌206點 《半導體》外資大讚信驊 升目標價至2555元 (工商 ) #低開 #美團 #王興 #美國經濟數據 #超預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯都回檔 新台幣貶1.7分 16:192021/06/04 財經 港股低收47點三連跌 恒指成交額遽增 17:102021/06/04 財經 原物料股獲利回吐賣壓湧現 早盤下跌近百點 09:202021/06/04 財經 滬指半日漲5點 深成指漲112點 12:292021/06/04 財經 恒指半日漲41點 重上兩萬九 12:392021/06/04 財經 《台北股市》台股週線連3紅 收復5月中重挫缺口 17:232021/06/04 財經 《集中市場》外資忽冷忽熱 三大法人賣超163.67億元 15:242021/06/04 財經 《國際產業》傳拜登將推動15％最低公司稅 「低稅股」倒一地 13:082021/06/04 財經 CNY收跌160個基點 一度破6.41 17:512021/06/04 財經 京元電群聚染疫停工2日 傳受惠股是這家 18:212021/06/04 財經 美股拖累走弱 台股拉回整理 16:202021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 京元電停工清消 董座上午接到王美花電話勸說 - 財經 - 中央社 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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