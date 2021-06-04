中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，亦不得因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將可處最高15萬元罰鍰並要求限期改善。

陳宗彥指出，呼籲房東，在疫情期間應共體時艱協助房客，避免不當終止租約及要求搬遷；同時提醒房客，若受到房東不當對待，可即時通報地方主管機關協助。

陳宗彥今召開中央地方全國防疫會議時表示，依傳染病防治法第11條規定，對於傳染病病人、接受隔離治療、居家或集中檢疫者的合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視；第12條同時規定不得拒絕傳染病病人居住或給予不公平待遇。在疫情期間，居家隔離或檢疫為防範疫情擴散的最基本要務，房東應以同理心，共體時艱協助保障房客租屋居住權益，並避免因搬遷而造成防疫破口。

他說，依租賃住宅市場發展及管理條例、住宅租賃定型化契約應記載事項規定，房客或其同住親友因染疫或居家隔離之情形，並非為房東主張終止住宅租賃契約的法定事由。房東如仍以歧視染疫或居家隔離為由而提出終止租約，不僅不當，甚且因違反傳染病防治法規定而遭受處罰。

(中時 )