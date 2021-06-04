【旅奇傳媒/編輯部報導】「沒事待在家，待在家沒事。」讓大家苦思在家防疫的這段期間，是否能有什麼不一樣的規劃？韓國觀光公社因應疫情變化，為了能與台灣民眾一起堅守在家共同防疫，日前首先推出第一彈【韓食料理體驗組合包】讓600位民眾能宅家「自煮管理」，活動上線就吸引超過三倍以上的觀覽者、近一千八百人留言熱烈參與，也激勵了韓國觀光公社持續企劃各式活動，讓民眾在家也能深入韓國。

第二彈【宅家防疫做什麼？韓國傳統文化DIY組合包】是韓國觀光公社聽到因疫情停課不停學而辛苦的家長們的心聲，緊接著加碼推出的線上抽獎活動。韓國傳統文化DIY組合包各別為紙作瓦片韓屋、韓國福袋佩飾、韓紙杯墊、彩繩掃帚等四樣共計兩百份，將送給無法出門透氣的家長和孩童們，在端午節連假在家時也能體驗韓國文化小物的魅力！

韓國觀光公社台北支社支社長李長儀表示：「這次的韓國傳統文化DIY組合包活動，是希望透過韓國道地的傳統文化，讓在家努力防疫的家長及孩童們，不但能體會韓國傳統魅力，也能舒緩對疫情緊繃的身心」。

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(中時新聞網)