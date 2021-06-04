去年新北市許姓男子因不滿妻子向法院聲請保護令，他竟持刀砍殺妻子，受重傷的被害人閉氣裝死後，趁機打電話報警求救；新北地方法院依家暴殺人未遂罪將許男判刑8年6月，台灣高等法院考量已與被害人達成和解，將他改判6年，上訴後，最高法院駁回定讞。

54歲的許男多次酒後打人，且與妻子感情不睦經常暴力相向，去年3月他收到妻子向法院聲請的保護令，竟趁對方熟睡後，拿菜刀不斷揮砍，導致對方重傷，妻子傷勢嚴重但忍痛閉氣裝死，許男離開房間到客廳後，妻子拿手機打電話報警。

新北地院認為，許男行凶後企圖留下脫罪跡證，又想佯裝自己被妻子殺害，犯後態度不佳，依家暴殺人未遂罪判將他判刑8年6月，許男不服提上訴。

高院斥責許男僅因收到保護令竟等待伺機在妻子熟睡後，趁毫無防備之際持菜刀行凶，所幸因她趁隙報警獲救，始倖免於死，他的犯行嚴重，但考量他與被害人達成和解，改輕判6年，上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )