【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局宣布自2021年7月1起，只要施打疫苗，入境普吉島（Phuket）不須隔離。外國旅客只要提供世界衛生組織（WHO）認可的兩劑疫苗接種證明，及「表定航班時間前3日內COVID-19核酸陰性檢驗報告」，並在機場接受核酸檢測（PCR Test）以及下載可以追蹤行程的手機軟體，便可不用隔離，直接在島上旅遊。

泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn表示，我們泰國觀光局的所有人都與普吉島的每個人一樣興奮和期待，他們準備在不久的將來歡迎外國遊客回來，普吉島也將成為泰國第一個向已完整接種疫苗的外國遊客，重新開放之觀光景點。

目前因疫情關係，相關的出團限制，旅遊警示及第三級疫情警戒尚未解除，但為了之後開放的準備，泰國觀光局會與各位夥伴保持緊密聯繫，並持續合作推廣普吉島及其它泰國城市旅遊景點。

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(中時新聞網)