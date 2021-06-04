對於台灣新冠肺炎疫情在5月中旬每日新增確診人數升破百餘人，全國於5月19日進入三級警戒，民眾因為打不倒疫苗而爆發民怨。根據最新民調，65％的民眾認為對外採購疫苗進度太慢，認為應該對於輝瑞BNT疫苗應該緊急授權者，高達81.3％。

根據《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，根據最新出爐的5月國政民調顯示，對於「政府購買國外的新冠肺炎疫苗，是超前準備、進度適當、或是決策太慢？」有4.8％的民眾認為超前準備，20.8％認為進度適當，65.8％認為決策太慢。

對於「政府應不應該比照AZ和莫德納疫苗，對輝瑞BNT疫苗緊急授權？」認為應該的比例高達81.3％，認為不應該的僅7.8％，比例相差懸殊。即使是「泛綠」選民，也有高達73％認為應該緊急授權輝瑞BNT疫苗在國內使用。

「中央政府防治新冠肺炎疫情的應變能力和整體表現會打幾分？」大幅跌落至不及格的59.2分。相同的問題，在去年2月時為77.2分；在今年1月時為75.3分。

(中時新聞網)