行政院通過紓困4.0追加預算案，交通部爭取相關預算223.97億元，其中100.46億元將用於拯救因三級警戒而瀕死的觀光業。觀光股今（4）日不畏大盤指數開低挫跌逾百點，類股指數大打強心針、開高勁揚3.18％至105.47點，早盤維持逾1.5％漲幅，領漲盤面類股。

其中，旅遊電商集團易飛網(2734)連4天開盤跳空漲停，但盤中急跌壓回逼近平盤，盤中震盪劇烈。山富(2743)飆升9.26％、五福(2745)勁揚7.84％，鳳凰(5706)及雄獅(2731)分別勁揚7.53％、6.67％，但隨後漲勢均壓回平盤附近，以雄獅維持逾1％漲幅較有撐。

日本故鄉納稅業者紅馬-KY(2928)開高後攻上漲停，餐飲業者新天地(8940)飆升8.82％、御頂(3522)勁揚7.92％，早盤維持逾6％漲幅。王品(2727)勁揚7.17％，興櫃交易的乾杯(1269)勁揚5.7％，早盤維持逾5％漲幅。

飯店業者華園(2702)震盪飆升9.22％、高野(2736)勁揚5.49％，早盤維持約5％漲幅。國賓(2704)勁揚7.39％、六福(2705)上漲4.36％、晶華(2707)上漲3.86％，早盤維持逾3％漲幅。經營健身工廠的柏文(8462)亦上漲4.55％，早盤維持近2.5％漲幅。

為協助觀光業度過難關，交通部補助業績衰退達50％的旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業業者薪資營運補貼，以雇用員工數每名員工4萬元計算，總預算48.17億元。另補助業績衰退達50％的民宿每家5萬元，總預算4.02億元。

曾在觀光局安心旅遊或冬季平日團遊受旅行業臨時僱用帶團的無雇主導遊及領隊人員，每人一次性補貼3萬元、總預算1.96億元。旅行社暫停辦理國旅補助每團上限1萬元、總預算1.54億元。

觀光遊樂業因疫情團體取消補貼營運負擔，每人次最高補貼200元、總預算0.5億元。防疫旅館每房每日補助1千元、總預算43.87億元。另給予觀光產業周轉金貸款利息補貼1年，總預算0.4億元。

(時報資訊)