極端氣候影響，中國大陸多個地區下起暴雨，工程施工進度放緩，由於進入梅雨、高溫等需求淡季期間，部分地區水泥價格恐將呈現季節性滑落，水泥股今日全面回檔修正，台泥(1101)、亞泥(1102)、信大(1109)跌幅約0.7~0.9%不等，嘉泥(1103)、環泥(1104)也紛紛壓低整理。

大陸2021年擺脫疫情影響，前4月固定資產投資年增5%，水泥拉貨動能強勁，受惠煤價年初至今已回跌近11%，可望支撐水泥噸毛利。台泥台灣水泥事業受惠內需強勁，首季毛利率創下近年新高，優於原先預期，今年台灣部門獲利可望年增1成5以上。另外，歐洲轉投資OYAK & Cimpor首季貢獻轉投資收入2.8億元，2021年轉投資獲利年增可望超過3成。法人指出，台泥在台、歐水泥事業表現正面下，今年獲利樂觀以待。

大陸地區因降雨天數增加，工程進度受到影響，南方水泥市場5月底至今水泥發貨量減、價格小幅下滑，水泥雙雄台泥及亞泥所在廣東、廣西、四川、湖北等地區，水泥價略為滑落，短期雖然會干擾到營運表現，不過，等到雨季過後開始趕工，水泥市場需求會大幅回升，價格也可望走升，屆時水泥雙雄營運將重返成長軌道。

大陸積極擴大基礎建設，水泥產業落實錯峰生產，水泥市場供需狀況良好下，亞泥在水泥本業方面展望樂觀，近年亞泥積極布局綠電，可望成為未來的營運成長新動能。

(時報資訊)