美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至5月28日）美國原油庫存減少510萬桶，遠超出市場預期減少240萬桶。汽油庫存增加150萬桶，市場預期為減少150萬桶。餾分油庫存增加370萬桶，市場預估為減少150萬桶。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，5月非製造業活動指數為64，高於4月的62.7和市場預期的63，並創下歷史新高。

3.IHS Markit美國5月服務業採購經理人指數（PMI）終值為70.4，高於初值70.1。綜合PMI終值為68.7，高於初值68.1。

4.美國勞工部公布，上周（截至5月29日）初次請領失業救濟金人數周減2萬人，為38.5萬人，少於市場預估的38.7萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為42.8萬人，周減3.05萬人。截至5月22日止當周，美國續領失業救濟金人數為377.1萬人，較前一周增加16.9萬人。

5.美國人力資源服務公司ADP公布，5月民間就業新增97.8萬人，遠超出市場預估的增加65萬人。

6.雖然原油庫存減少，但受到美元走升以及汽油庫存升高影響，周四國際油價小跌，結束連漲兩天的升勢。紐約期油收跌2美分或0.03%，為每桶68.81美元，盤中最高升至69.4美元，創下2018年10月來新高。倫敦布蘭特期油收跌4美分或0.05%，為每桶71.31美元，盤中最高升至71.99美元，創下2019年5月來新高。

7.美國經濟數據報喜，帶動周四美元一度觸及3周新高。尾盤ICE美元指數漲0.7%，報90.504，盤中一度升至90.554，創下3周新高。美國10年期公債殖利率升至1.616%。

8.美債息與美元同步上揚，周四金價走跌，紐約8月期金收跌36.6美元或1.9%，為每盎司1873.3美元，跌破1900美元大關，並創下5月18日來最低價。

(時報資訊)