亞系外資今天出具長榮(2603)報告，重申「買進」評等，目標價由110元調高至145元，主要原因受蘇伊士運河事件影響，壅塞塞港推升運價從3月開始上漲，調高長榮2021年到2023年每股盈餘預估，從20.79元、15.62元及11.52元調高至23.68元、17.56元及12.57元。

長榮、陽明股價愈小不易，今天再度上演追趕戲碼，陽明(2609)大漲超過5％，盤中最高來到119.5元，長榮約反彈2％，最高來到121.5元。

最新出爐的外資報告認為，3月下旬蘇伊士運河事件，導致運價一路上揚，上海集裝箱貨運指數(SCFI)上漲36％。而大陸鹽田港與疫情造成壅塞情況加劇，恐怕進一步推升運價。

外資表示，長榮4月營收月減14％，主要2月、3月期間運費下滑的遞延效應，但3月底以來，運費開始上升，長榮5月營收將再轉強，在營收創高及運價強勢下，帶動5月獲利表現。

(時報資訊)