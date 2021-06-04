由於全球新冠疫苗接種進度不一，削弱了先前有關燃料需求正從疫情中復甦的樂觀情緒。據了解，美國及歐洲進展順利，但亞洲的進度遲緩，令盤中油價不振；周五(6/4)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.26美元，報每桶68.55美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.29美元，報每桶71.02美元。(商品行情網)

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