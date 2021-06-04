《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:092021/06/04 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球新冠疫苗接種進度不一，削弱了先前有關燃料需求正從疫情中復甦的樂觀情緒。據了解，美國及歐洲進展順利，但亞洲的進度遲緩，令盤中油價不振；周五(6/4)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.26美元，報每桶68.55美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.29美元，報每桶71.02美元。(商品行情網) 《國際產業》傳中國訂單腰斬 特斯拉股價嚇跌 《國際油價》汽油庫存增 原油期貨回落 (時報資訊) #亞洲 #進度 #美國 #報每桶 #不振 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》客流穩步反彈 露露檸檬上修全年展望 14:502021/06/04 財經 中亞聯大 榮登亞洲最佳大學排行榜 04:102021/06/04 地方新聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:502021/06/04 財經 長榮7月15日漲價美國線回頭櫃運價 13:092021/06/04 財經 《韓股》連5升止步 韓股下跌 12:172021/06/04 財經 奔騰思潮》哈瑪斯、以色列、伊朗與美國（温承澤） 16:322021/06/04 海納百川 《產業》Q3全球動起來 專家預言：布倫特油價可望挑戰百元美元 12:512021/06/04 財經 亞洲最佳大學排名 朝陽連4年上榜 04:102021/06/04 生活新聞 《盤後解析》電子股進冷宮 周線連3紅 14:502021/06/04 財經 未進入第四級台股風險可控 科技股本益比具優勢 18:222021/06/04 財經 外資轉賣 台積電再度跌破季線 11:392021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 京元電停工清消 董座上午接到王美花電話勸說 - 財經 - 中央社 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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