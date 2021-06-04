央視報導，2021年6月4日早晨5時19分許，從烏魯木齊開往杭州方向的K596次列車，在蘭新線k361＋401公里處，發生列車與鐵路施工人員相撞事故，經初步核查現場施工人員9人遇難。救援工作正在有序開展。其它相關情況正在進一步核查中。

K594／595、K596／593次列車是中國鐵路運行於浙江省會杭州至新疆首府烏魯木齊之間的一輛快速旅客列車，自2007年4月18日起開行，由烏魯木齊鐵路局烏魯木齊客運段負責客運任務，是連接兩地的首對直通旅客列車。列車使用25G型客車，沿宣杭鐵路、皖贛鐵路、淮南鐵路、阜淮鐵路、京九鐵路、隴海鐵路、蘭新鐵路和蘭新鐵路第二雙線運行，跨越浙江、安徽、河南、陝西、甘肅、新疆五省一區。

其中杭州站至烏魯木齊站運行53小時22分，使用車次為K594／595次；烏魯木齊站至杭州站運行55小時48分，使用車次為K596／593次。列車的開行實現了新疆與安徽和浙江地區的直達，方便進出疆旅客出行，促進新疆與內地的旅遊業發展。

此次出事的K596車次是中國排名行程最長第三的列車車次。隨著杭州到烏魯木齊的K596次延伸到新疆阿克蘇市，原來里程第三的烏魯木齊到齊齊哈爾K1082次位置讓給了杭州往返阿克蘇的K596次列車。K596次列車全長4933公里，原來K1082次4818公里位居第四。

(旺報 )