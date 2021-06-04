網紅小A辣去年10月到泰國動手術，從生理上「送走弟弟，迎來妹妹」，當時她被見證人雞排妹（鄭家純）大讚新的「妹妹」做得很美，連小A辣男友也誇她她手術做得很好，跟其他女生一樣。昨(3日)小A辣又發文，回應有網友問她是否還能享受性愛的愉悅？她則坦言說：「我覺得我只是把GG切掉的男生，因為我的行為思想還是男生」。

小A辣去年底透露去泰國動手術的細節，回應醫師是腸道引來改做為陰道，但引用的是乙狀結腸，原本是存放糞便的地方，「恩愛」時並不會害男友那話兒被腐蝕，加上手術阻斷引用的腸道和消化使用的腸道連結，所以糞便不會從新做的陰道排出，也就是說新的陰道完全是獨立移植的個體，和原本的消化系統毫不相關。

小A辣回應網友疑問。（圖／翻攝自小A辣臉書）

當時小A辣進一步透露，私處外貌部分，醫生將原本的龜頭改成女生的陰蒂，包皮則改成大、小陰唇，因此從外部看來跟一般的女性差不多。昨她再回應，有網友問她：「切掉後還能爽嗎？」小A辣承認自己仍不是完全的女生，思想行為還是男生，只是外在變成了她喜歡的女生樣子，並強調其實變了性還是能享受高潮。

小A辣解釋，近期她遇到一位博士，教她使用按摩棒，她才享受到高潮，「原本小便的地方流出透明液體，沒錯，它就是原本的精液，只是蛋蛋沒了，所以它呈現的是透明無味的」，高潮的感覺跟以前DIY一樣，最後小A辣更分享和幫她做性別重置手術的MR替迪醫師（Dr.Thiti）與泰國仲介兼保母的合影，「謝謝你們讓我手術非常成功，媽媽也很開心，我終於成為自己想要的樣子」。

(中時新聞網)