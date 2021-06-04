好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務》系列廣受歡迎，第7集開拍卻災難不斷，還碰上疫情阻撓數度停拍，近期又爆出一場夜店戲中有臨演確診，湯姆克魯斯當時也在現場，包括他在內的所有劇組成員都必須隔離14天，拍攝進度再次喊卡。

阿湯哥代表作《不可能的任務7》拍攝工作出師不利，碰上新冠肺炎在歐洲大爆發，湯姆克魯斯最近為了拍攝《不可能的任務7》前往夜店，和他近距離接觸的4名女舞者中有人確診新冠肺炎，導致他被迫居家隔離2週，拍攝團隊也全面暫停隔離。

事實上，在拍攝期間，湯姆克魯斯一直嚴守防疫，不但為避免有劇組人員感染，直接包下郵輪當飯店，甚至在去年12月，因為2名工作人員沒有遵守社交距離，氣得當場大罵髒話，劇組開拍以來一波三折，從去年3月受到義大利疫情影響，受困在威尼斯。

後來在英國取景時又發生意外，特技人員騎的機車突然失控墜落斜坡，導致起火爆炸，預估損失高達200萬英鎊(約台幣7670萬元)，讓湯姆克魯斯當場氣炸、之後再開拍，又有12名工作人員確診新冠肺炎，還有人形容劇組氣氛就像地獄，開始爆發離職潮。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)