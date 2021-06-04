鴻海創辦人郭台銘向疾管署申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中表示，文件算齊全，獨缺一紙「原廠授權書」。對此，國民黨立委鄭正鈐痛批，蔡政府此舉是在「以官僚殺人」，強調人命關天之際，人民都在苦等疫苗，蔡政府的做法簡直罔顧人命。網友則表示，自己每天看到疫苗又進不來的消息，都會忍不住流淚，人生第一次感到死亡離自己這麼近。

鄭正鈐昨日在臉書發文表示，鴻海集團創辦人郭台銘購贈500萬劑BNT疫苗，申請文件火速送達，衛福部也火速以缺少「原廠授權書」卡關。人命關天，人民都在苦等疫苗，蔡政府非但罔顧人命，難道還要以官僚殺人？

鄭正鈐指出，蔡政府的疫苗採購不但迂迴且不力，地方政府、民間企業與宗教團體都想出手援助，但蔡政府表面上樂與民間合力採購疫苗、不會阻擋，實際上卻是卻是以技術性卡關民間自購疫苗，以護航國產疫苗。各界不斷呼籲政府以蒼生為念，盡速開放民間採購疫苗。然而陳時中不但祭出8大申請條件，還要符合「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」2大原則進行，而且還改設部會窗口，把採購疫苗的申請丟進複雜的行政流程中。

對此，鄭正鈐質疑，大家都支持國產疫苗，但國產疫苗最快6月底才2期臨床解盲，數據都還未分析，總統蔡英文就宣告7月底可以供應，蔡是先知，還是下令「必須通過」？並強調，疫苗是控制疫情最重要的解方，民間企業與宗教團體有心協助，蔡政府就應拿出對待國產疫苗的竭盡心力，與民間合力共同防疫，而非罔顧人命以技術性阻擋，官僚殺人。

此文獲得超過2000個讚、超過330則留言與近百次分享，網友紛紛回應：「每天看到疫苗又被卡了，就忍不住要哭一次，第一次感覺死亡離自己這麼近」、「胡說！哪有阻擋？只有兩個不行而已：這不行，那也不行」、「我們要安全的疫苗這是全國人民共同的心聲」、「怎麼要個疫苗就這麼難？」

(中時新聞網)