【LIVE直播】疫苗採購進度？陳宗彥最新說明｜2021.06.04

國內新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今在全國防疫會議記者會表示，雙北以外病例數增加狀況，出現不明感染源、個案群聚狀況，社區傳播風險仍然上升，必須增加接觸者追蹤管理，嚴防爆發社區疫情可能性。

他強調，疫情警戒第3級措施雖有效果，但今天上午與各縣市政府進行疫情報告，資料顯示疫情仍處高原期，應持續加強管制措施。

她表示，指揮中心也呼籲各縣市政府組織話務中心（call center），掌握確診者足跡前端掃描追蹤作業，以及早掌握足跡、匡列可能傳染對象，及早圍堵疫情。

他說，指揮中心分析，這波疫情個案病例數年齡高，重症死亡以60歲以上居多，確診者必須採分流方式，降低重症死亡病例數，也讓地方政府知道該採取哪些應對措施。

端午節連假將至，陳宗彥呼籲，端午節期間減少非必要的移動或返鄉，以視訊問候家人，也請高鐵、台鐵與公路運輸，將每班次量能降低2成，避免人員移動；賣場、傳統市場人流流量依舊偏高，希望各縣市政府落實管理措施，呼籲民眾採買一次購足。

(中時 )