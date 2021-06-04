日本NHK報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂今（4）日下午由日航運抵台灣，而且這只是第一批，後續還會分批提供，對此，總統蔡英文今早也秀出日本機場的照片表示，「日本提供給台灣的疫苗已經準備從日本起飛，預計下午2:40就會抵達。謝謝日本政府，謝謝外交部和駐日代表處同仁的努力，以及許多共同促成此事的朋友」。照片可看到我駐日大使謝長廷到場鞠躬致謝，並冒雨在機場看著疫苗順利登機的情景。

謝長廷和機場在場人士大合照。（照片摘自蔡英文ig）

疫苗上飛機照片。（圖片摘自蔡英文ig）

日本今向台灣提供124萬劑AZ疫苗，《朝日新聞》透露，這120萬劑只是第一批，後續還會繼續分批提供，不過目前還不清楚最終的提供總數，據稱台灣和日本政府也仍在就此進行討論。對此，外交部指出，台日之間關係向來極為密切、友誼堅定深厚，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，雪中送炭，長期以來已經建立相互扶持的典範。

蔡英文也今早在IG分享疫苗上飛機的照片，表示「日本提供給台灣的疫苗已經準備從日本起飛，預計下午2:40就會抵達。蔡稱，「謝謝日本政府，謝謝外交部和駐日代表處同仁的努力，以及許多共同促成此事的朋友」。大批網友也在其po文下方感謝日本網友協助。

謝長廷也在臉書分享自己到機場送疫苗的照片，表示一年前的4月21自己也在這個地方迎接中華航空公司送來的口罩，今天在同一個地方歡送日本航空公司送往台灣的疫苗，都是為了共同抗疫，心情都一樣充滿了溫暖，台灣和日本有危難時互相支援的傳統，這次謝謝日本，這124萬劑的疫苗對台灣可以說是及時雨，非常感謝。

(中時新聞網)