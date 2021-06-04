台南市中西區水仙宮菜市場旁有個不起眼的果汁攤，來往的客人卻很少知道，店內有個親切的果汁女孩蔡孟妤，她的小弟其實是電視劇《通靈少女》的明星演員蔡凡熙，她未沾弟弟的光環，樸實在菜市場叫賣果汁，未來朝餐飲發展，接手母親的事業。

30歲的蔡孟妤是家中大女兒，還有妹妹與弟弟，身為老大，性格獨立有想法，大學畢業就勇敢創業，經營早午餐店，工作3年後到加拿大遊學充電兼打工，1年後回台，在台北1家高級餐廳工作學習。

蔡女的表妹在台南市中西區國華街與民權路口的菜市場旁經營果汁攤，攤位旁邊有不少知名小吃店，果汁攤生意好，找她幫忙，蔡女決定放下台北的工作，回故鄉與親人一起打拚。

表妹文靜，蔡女好動，兩人個性剛好互補，表妹負責打果汁，自己扮演與客人聊天的角色。

蔡女流著見義勇為的血液，去年10月，民權路一家中藥行火警，攤位就在附近的蔡女，率先衝到中藥行狂敲門，告知屋主逃難，等到消防隊到場，她再站到路口指揮交通，義行受到稱讚。

果汁攤取名「逍遙」，客人來來往往，卻很少人知道蔡女有個弟弟是明星演員蔡凡熙，當年的通靈少女一炮而紅，陸續還拍電影。

蔡女表示，小弟在台北工作忙，1年才回來幾次，回來才會到攤位幫忙。她有自己想走的路，明白做吃的行業很累，與客人的互動卻很有成就感，喜歡這樣認識朋友，未來仍會朝餐飲事業邁進，接手母親的餐廳生意。

(中時 )