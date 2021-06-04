凱基投顧最新研究報告指出，數位經濟與各國擴大基建帶動全球延續逾1年的補庫存行情，接下來歐美經濟解封帶來的報復型消費潮與iPhone換機潮將延續補庫存行情至2022年上半年，有助台股維持多頭，受惠族群包含筆電、伺服器、蘋概、成衣／製鞋、自行車、電動車、週期性類股、美國餐飲等。

凱基投顧表示，過去一年以來因疫情促成數位經濟與宅經濟的崛起，帶動消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等，疫情也改變民眾通勤方式，使自行車需求大爆發。未來伴隨歐美即將迎來經濟解封，預期這波報復性消費潮除延續筆電與自行車等消費動能外，也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上，而深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等服務型消費將迎來顯著動能。

據凱基投顧對供應鏈的調查，全球筆電出貨量繼2020年大幅成長28％之後，2021年預估仍有20％的增長，且2022年依然有11％的高度增加。自行車產業目前的訂單能見度已延伸至2022年上半年，反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢並沒有因為經濟解封而減緩。

2021年下半年新款iPhone升級程度雖有限，惟憑藉著現有全球將近10億名iPhone用戶當中僅約1億用戶升級至5G手機，凱基投顧相信，5G手機的升級需求將為蘋果延續2020年底以來的超級循環。

而美國與歐洲市場分別占據iPhone需求之40％與16％，受惠歐美即將迎來經濟解封，以美國家庭過去一年積累超過2.2兆美元的儲蓄、占GDP的10.5％，報復性消費動能也將支撐用戶的換機預算。預估蘋果iPhone今年出貨量年增率將由去年的3％擴大至14％，並達228M支。

(工商 )