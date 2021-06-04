【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】天津作為一個深具歷史文化的大城市，由於過往租界區的影響，與上海、哈爾濱相仿，同樣林立了許多異國風情建築，也因為西方文化衝擊，進一步讓天津成為大陸北方較早進步的都市。西式洋房與中式古建，融合成這座城市的特殊風格，如今天津已是北方的重要金融商貿中心，城市發展與觀光資源發展相當成熟，旅遊景點與遊玩方式都很多元；以下特蒐天津的必去IG打卡景點，一起感受做這座美麗的城市吧！

古文化街

來天津絕對不能忽略這裡！商家雲集的天津古文化街位於南開區、海河的西岸，走在其中，散發了濃濃的中式古味。許多老店舖販售小吃或是民俗古玩，天津特色美食像是狗不理包子、煎餅果子、天津大麻花等都可以在這裡吃到，可以感受最道地的天津民風民情。

濱海圖書館

▲古文化街商家林立。 圖：Shutterstock／來源

一顆巨型球體矗立在室內中心，大型開放空間環繞多處流暢線條，梯田式的書架景色十分壯觀，120萬冊藏書放置在層層曲線之中，中心圓球其實就是多功能的放映廳，內部以40萬個LED燈所鑲嵌而成，會因為播放影像而展現出不一樣的空間效果。前衛感的裝潢吸引許多遊客前來拍照留念，成為天津的新印象。

天津之眼

來到天津最具特色的地標「天津之眼」，不同於其他摩天輪，是世界上唯一建在橋上的摩天輪；座落在天津海河永樂橋上，日間夜晚景色各有魅力，搭乘一圈大約半小時，能夠欣賞到廣袤的天津都會風景，遊覽過其他景點過後，可以到天津之眼看夜景，作為一整天的美好結尾。

▲被譽為「濱海之眼」的濱海圖書館。 圖：Shutterstock／來源

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▲天津著名地標－天津之眼。 圖：Shutterstock／來源

(中時新聞網)