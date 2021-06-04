高市長陳其邁日前緊急宣布，分配1299劑AZ疫苗給市警局。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市5月底分配2.1萬劑AZ疫苗，第一時間市警局僅分配到500劑，引發基層警不滿至臉書「靠北警察」發文，還標註市長陳其邁並狠酸「這像話嗎？」為撫平「500劑之亂」，市府後來緊急追加市警局1299劑疫苗配額，今又傳出高層下令「此波疫苗3天內要達成100％施打率」的傳聞，市警局今否認，強調「為了第一線同仁執勤安全，疫苗不打，也不會勉強」。

小港警分局日前一名巡佐日前確診，導致派出所22名同仁目前仍在防疫旅館隔離中，派出所勤務由其他單位緊急支援；中央疫情指揮中心日前分配2.1萬劑疫苗給高雄，但第一時間僅分配500劑給市警局，引發基層警員不滿上臉書「靠北警察」抱怨，還標註高雄市長陳其邁及高雄市警局，狠酸「這像話嗎？」、「要不要解釋一下！」有網友痛批：「原來高譚市的第一線員警只有500人⋯」。

高市府後來緊急追加疫苗額度，市警局分配到1299劑，市警局將第一線執勤同仁列為疫苗優先施打對象後，傳出各分局為達成3日內100％施打率，要求同仁排班施打，甚至對不施打的同仁，下達「放棄施打」的調查，意圖軟硬兼施。

對於該項傳聞，市警局今否認，強調「1299劑的配額依照第一線執勤同仁安排施打，不打AZ疫苗者也不會勉強，依冊遞補」；此外，原本另傳出處理車禍以及交通勤務的交通分隊警員未列入施打的第一線名單中，交大今也否認，表示高市交通大隊有600多名警員，第一線交警已列冊施打，此波疫苗若完成的話，將有283名在第一線執行交通、車禍勤務的交警施打疫苗，完成率達43％。

(中時 )