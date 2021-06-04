雲南昆明日報旗下掌上春城6月4日報導，6月3日上午，雲南省委常委、昆明市委書記程連元來到市網格化綜合監督指揮中心，調度亞洲象肇事防範與應急工作。程連元強調，全市各級各相關部門要高度重視，加強指揮調度，精准綜合施策，切實做好應急防範各項工作，全力保障人民群眾生命財產安全和亞洲象群安全。

監測情況顯示，6月2日21時55分，北遷亞洲象群沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進，進入昆明市晉寧區雙河鄉。目前，晉寧區已發佈《關於做好亞洲象肇事防範與應急工作的公告》，各項應急防範工作正有序開展。

程連元強調，全市各級各相關部門要迅速行動、周密部署，壓實責任、狠抓落實，扎實做好應急防範工作；要步調一致、令行禁止，堅決服從省、市統一指揮、統一調度，制定完善應急預案，強化人員和物資保障，切實做到物資充足、力量配足；要根據專家團隊的意見，認真學習借鑒其他州市的做法經驗，採取道路管制、隔離圍擋、人員疏散、投食誘導等應急措施，引導象群盡可能避開人員密集區域；要加強監測預警和風險預判，即時發佈預警信息，全面啓動布防，做好象群進入昆明主城區的應急準備，最大限度減少象群肇事損害、降低人群和象群相互干擾引發衝突的風險。

(旺報 )