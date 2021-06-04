綽號「虎哥」的登山領隊王詮翔，2019年間帶領隊員挑戰台灣山界四大障礙之一的馬博拉斯橫斷線，明知山上天候狀況不佳，卻未做出妥善判斷、立即停止活動或下山，反而繼續帶領隊員上山，導致住在高雄的張姓男子不慎跌落300公尺深山谷身亡，台中地院依過失致死罪判王1年8月，另偽造文書罪判4月刑期。

判決指出，王詮翔從2013年開始，經常透過臉書組隊、對外招攬喜愛登山的民眾參加其帶領的登山隊，並藉此獲利，而張姓男子2019年3月以8000元價格、另加保險費500元，報名參加王男招攬的馬博拉斯橫斷線登山團，該團原本報名人數5人，最後僅4人成行。

原本高興的挑戰台灣山界四大障礙之一的馬博拉斯橫斷線，張姓男子卻落得墜谷身亡的下場。家屬氣憤認為，張男本就是登山愛好者，經常透過自主訓練自我培訓，且因馬博拉斯橫斷線路程艱難，張男在整理裝備時還特別帶了專業的12爪冰爪，卻於行前、在王男建議下換上簡易冰爪，控訴領隊王詮翔根本不專業且不負責任，提出過失致死告訴。

雖王男出庭時一再辯解，否認他的判斷不專業，甚至一度供稱張男是因為勾到樹枝、才會墜谷，之後又說張男與其他團員聊天、注意力分散才不慎墜落。但其餘3名團員都證稱，登頂當天天候狀況不佳，大家行走的距離差距數公尺，根本不可能講話。

台中地院法官認為，王男事後否認犯行，也未與張男家屬和解，且當天天候狀況不佳，他在登頂前應該注意到山上有積雪情況、且深知隊員裝備不足，卻仍未放棄活動或撤隊，有過失之責，依過失致死判1年8月。另因王男被控在入山申請聲明書上偽造團員簽名，且其餘團員作證根本不知道有該聲明書，法官依偽造文書罪判他4月有期徒刑。

(中時 )