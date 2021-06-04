金門縣港務處據報火速啟動港口防疫機制，通報疾病管制署金門站等單位協同檢疫處理。（金門縣港務處提供）

新冠肺炎疫情燒遍全球，目前仍是全台唯一零確診的金門，今天傳出料羅港有碼頭工人在無充分防護裝備下，違規與到港陸船人員近距離「哈啦」聊天。縣港務處據報火速啟動港口防疫機制，通報疾病管制署金門站檢疫後，帶往警光會館隔離實施居家檢疫14天，確保不會出現防疫破口。

縣港務處長何佩舉說明，昨天上午10時許，料羅港巡檢員通報於在6-2號砂石碼頭，有1名碼頭工人登上從大陸石井載運石材抵金的泉州籍砂石船「成功91」，並在無充分防疫裝備下，與陸方船員在船艙外談話，違反不得近距離接觸的防疫規定。

該處據報立即啟動防疫機制，除會同港警所調閱碼頭監視系統，進一步確認該名碼頭工人身分外，並火速通報疾病管制署金門站人員，以及CIQS協同完成檢疫和開立居家檢疫通知書後，將他帶往金沙鎮警光會館進行「1人1戶」隔離居家檢疫14天。

縣港務處表示，外籍船舶進港，以「人員不接觸、船員不落地」為原則，若裝卸公司作業人員必要登小三通航線船舶作業時，應遵守現行防疫規定，包括(一)船方應於作業前、後執行必要之消毒作業(如舷梯、扶手)。(二)裝卸業者應嚴格控制登船人員數量，無特殊情況，禁止非作業人員登船。(三)裝卸業者應針對登船作業人員造冊管理，並加強追蹤該人員後續健康狀況。(四)登船作業人員於上船執行船務或公務作業時，務必配帶防疫口罩以維自身及他人安全，至於護目鏡、隔離衣及防護衣、手套部分則自行評估配置。(五)第一線作業人員以不接觸船員為原則，並與其他人距離保持室外至少1公尺，室內至少1.5公尺。若需船員配合時，也應採取增加隔離或間隔等措施，避免與船員發生接觸，至於作業需船方確認部分，以透過通訊軟體等方式執行為原則。(六)嚴禁進入船員生活區域。(七)登船作業期間一旦發現船上人員或自身有發熱症狀，應立即停止作業，並通知醫護、疾管署等人員進行現場處置。(八)登船作業人員下船後，應於梯口進行消毒或乾洗手的措施，並避免與未登船之人員接觸。

港務處強調，未來仍將以監視系統及現場巡查方式同步檢視船舶作業，若有違反防疫規定即通知相關業者改正，並通報航港局及疾管署處理。

(中時 )