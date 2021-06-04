68歲王姓婦人，4月初前往士林地檢署開庭時，遭27歲謝姓男子伏擊，謝先以辣椒水噴王，再持預藏的角鋼猛敲王婦大腿，導致對方左眼化學性灼傷、左脛骨骨折，謝開庭時辯稱自己是隨機犯案，但檢方不採信，4日偵結依傷害罪起訴謝。
起訴指出，王婦4月9日與林姓男子、郭姓律師前往士檢出庭應訊，王因行動不便乘坐輪椅，郭推著王要進大門時，遭埋伏已久的謝男現身伏擊，孫先拿辣椒水噴灑王、郭，再持角鋼猛敲王的腿部後逃逸。
謝男後來前往附近的蘭雅派出所投案，且委任律師也立刻現身，但對行凶的動機不願吐實，開庭時辯稱是隨機犯案，但檢方自其手機中，發現1張王婦照片，認定背後另有人主使，一切有所預謀。
起訴指出，謝男過往曾涉及槍砲、槍害案件，因此被處2年多有期徒刑，並於2019年11月執行完畢，此次遭人教唆埋伏襲擊婦人，全案依傷害罪起訴，謝5年內再犯本罪，為累犯，請法官依法加重其刑。
(中時 )
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