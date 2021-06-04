阿根廷球王梅西(Lionel Messi)目前正在代表國家隊進行世界盃南美區預賽，而在台北時間6月4日晚上阿根廷對上智利，終場他們以1：1踢平對手，而這場比賽的分數是靠著梅西罰球踢進的，這顆進球對他意義也相當重大，創下國家隊和世界賽非常多紀錄，也間接證明梅西不只在職業聯盟有出色表現，代表國家隊出征他一樣能用實力讓外界驚艷。

而這天剛好也是已故阿根廷球王馬拉度納(Diego Maradona)雕像開幕儀式，地點選在阿根廷國家隊新主場《Estadio nico Madre de Ciudades》，阿根廷國家隊全部成員包含梅西都出席這場意義重大的開幕式，為紀念他，阿根廷足總在今年3月剛在新主場外面樹立起這座雕像，雕像底座上寫著：「馬拉度納，1960-2020-無限。」

這場比賽阿根廷國家隊也帶著馬拉度納的信念奮戰，他們並沒有輸掉這場比賽，而象徵新一代阿根廷球王的梅西也用實力來緬懷大前輩，在這場比賽的第24分鐘阿根廷遭到對手犯規，派上梅西來主罰12碼罰球，梅西沒有讓隊友失望順利踢進這一球，將比數帶到1：0領先，可惜智利在第36分鐘將比數追平，最後分數就定在1：1。

而梅西這一顆進球也創下許多珍貴紀錄，總共有七大紀錄，第一，這是梅西出戰的第50場世界盃預賽，追平阿根廷傳奇薩內蒂(Javier Zanetti)保持的阿根廷球員出賽紀錄。第二這是梅西為國家隊踢進的第71球，追平克洛澤(Miroslav Klose)等四名球員國家隊進球紀錄。第三這是梅西在世預賽踢進的第23球，位居南美區歷史射手第二名。

第四梅西在世預賽23顆進球中，前11球都不是罰球，而近12個進球裡則有7個是罰球。第五梅西進的這球是世界盃南美賽區史上踢進的第2000球。第六梅西踢進職業生涯第743球，追平歷史射手榜上排第4的羅馬利歐(Romário)，落後給C.羅納度(Cristiano Ronaldo)。最後則是一個尷尬紀錄，梅西此前3次為國家隊出戰，他都沒能進球或送出助攻，好在這場比賽終於打破進球荒。

(中時新聞網)