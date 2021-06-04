響應民間發動的「熄燈1分鐘，喚醒陳時中」活動，新竹市議長許修睿呼籲各行各業、家家戶戶，在6日晚間8時熄燈1分鐘，將全民希望早日打疫苗的願望，用熄燈做為信號，讓政府知道，人民正用生命跟病毒賽跑，大家要求早日打疫苗、要求經濟早日恢復活力。

新竹市議會國民黨黨團響應許修睿號召，黨團總召陳慶齡指出，1分鐘救台灣，大家應該不分黨派，6月6日自動自發關燈1分鐘，讓政府知道，在面對病毒時，要放下意識型態的對抗，以挽救人民的生命做為第一優先考量，政府不要為了掩蓋自身的無能而打壓民間協助政府爭取疫苗的自救行動。

許修睿則表示，帶頭響應關燈，是希望在熄燈的1分鐘，大家一同為疫情罹難的同胞默哀，為染病的確診者集氣祈福，願他們早日恢復健康，也為台灣與全世界早日取得足夠的疫苗禱告。

「新竹市議會永遠與受苦的民衆站在一起。」許修睿指出，用安靜、祥和的關燈1分鐘行動，也是要讓政府知道這是人民心中期待光明一刻早日回來的心聲，請政府放下意識型態，接受國際認證的疫苗，在行政作業上協助民間加速取得疫苗，因為疫苗多一劑進來、早一天接種，台灣就多一個人得救、多一個家庭幸福」。他期待疫情早日結束、恢復景氣。

網路近日流傳「6月6日晚上8點，全台家家戶戶、各行各業熄燈1分鐘」的「1分鐘救台灣」活動資訊，該項活動由前衛生署長楊志良等人發起，訴求「熄燈1分鐘、喚醒陳時中」、「熄燈1分鐘、大家救台灣」。

(中時 )