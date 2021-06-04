買不到機票，只好買股票？台灣爆發疫苗之亂，引爆逃離潮，華航、長榮航北美線出現罕見客滿盛況，一位難求，航空雙雄股價昨日齊拉漲停，長榮航今早再拉第2根漲停，華航則是爆出超過100萬張的成交量，成交值超過200億元，位列台股第三。

因應大批民眾飛美，長榮航啟動疫後首度大增班，洛杉磯航班自6月7日起將由每週3班調整為每週7班，其它航線班次不變。由於訂位狀況太踴躍，長榮航、華航昨日票價坐地喊漲，商務艙最多調漲2.6萬元，台北-洛杉磯經濟艙來回票價逾新台幣7萬元，豪華經濟艙超過8萬元，商務艙票價更超過22萬元。

反映在股價上，航空雙雄周四攻上漲停價，今日續強，長榮航早盤拉出第二根漲停板，盤中股價來到22.05元，創下波段新高。華航早盤漲幅也超過8％，股價最高價來到22.55元，不過稍早拉回，累積成交量在11點半突破100萬張，吸金力道十足。

法人分析，不管是要逃難，還是要回到美國上工上學，在疫情結束前，海歸返美及赴美打疫苗人潮僅為短期需求，全年獲利仍需仰賴貨運。這跟疫情剛發生時，大量在美民眾返回台灣「避難」的狀況很像，對航空雙雄僅屬短期減虧的效果。

相較於長榮航啟動增班，華航現階段還是以鞏固貨運量能為主，目前配合中央流行疫情指揮中心執行「清零計畫2.0」，將分組調派人力維持營運，北美線包括洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華等航點，均會依訂位情形適時放大機型。

(中時 )