中國大陸一款吸入式新冠疫苗已獲得藥物臨床試驗批件，正在申請緊急使用。昨（3）日在上海舉行的2021浦江創新論壇全體大會上，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇所公布。陳薇出席並發表題為「堅持自立自強，完善生物安全科技創新體系」的演講時表示，她的團隊已研發霧化吸入式新冠疫苗，正在申請緊急使用。

圖為醫務人員正在調配試劑。（中新社）

這款腺病毒載體霧化吸入式疫苗由陳薇團隊和康希諾生物合作研發。陳薇指，其團隊已於去年8月份最早發表非注射疫苗的研究結果，去年9月29日在武漢展開吸入式疫苗臨床實驗。

陳薇又指，霧化吸入式疫苗只需針劑疫苗的五分之一的劑量，且不用一瓶一瓶裝，可以解決瓶子不夠的瓶頸問題。疫苗霧化吸入後更會形成黏膜免疫。

陳薇透露，目前藥監局已批准了該疫苗擴大臨床實驗的批件，現在正在申請緊急使用中，該項疫苗可使一些不願意打針的或者打完以後需要加強的，提供另一種接種選項。

資料顯示，霧化吸入免疫，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能帶來的。通常，通過肌肉注射的新冠疫苗只能誘導體液免疫和細胞免疫。此外，使用霧化吸入方式免疫是無痛的，且擁有更高的普及性。

(中時 )