紓困補助6月4日陸續撥款，桃園市長鄭文燦表示，桃園有22萬人今天會拿到紓困金，包含護落勢、擴大急難紓困、受影響勞工、農漁民等等。另外安心即時上工計畫將再爭取1499名額，未來也會持續推動紓困方案。

鄭文燦表示，6月4日必須上線撥款補助項目，有中低收入戶、擴大急難紓困、勞工、農民、漁民幾大類。桃園有22萬人今天會拿到紓困金。他說明，護落勢方案，包含中低收、老人、身障等5萬8519人，今天撥款4500元，共2億6333萬。而去年推出擴大急難紓困，經過比對戶籍、津貼、社會保險後，仍符合資格有3萬9768人，發出5億5477萬元，若未符合者，後續也可以申請。

勞工部分，則是去年無一定雇主，或者自營作業者參加職業工會，將直接撥入帳號，桃園有7萬5千777人，每人3萬元。農漁民部分，一共是5萬3825人，撥款5億4975萬。

(中時 )