戶外露天的紅土球場空無一人。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中市因應防疫，上月18日即宣布網球場等運動場域暫停開放，不過豐原青山網球場連續多日遭民眾直擊球友打球，怒斥「不打球手會癢嗎？」台中市運動局派員了解，確認球場未對外開放，僅家人自己使用，已告知勿群聚打球，並呼籲民眾留在家，不鼓勵外出運動。

民眾投訴指出，豐原青山網球場連續多日都有車輛進出，不只2人在場內打球，根本無視防疫規範，怒斥「不打球手會癢嗎？」記者3日上午9時許前往查看，戶外露天的紅土球場空無一人，但有屋頂遮蔽的硬地球場確實有1男1女在場內揮拍，場外則停放4輛轎車及1輛機車。

記者致電球場「請問你們有開放打球嗎？」負責人表示，沒有啊！我們不開放，現在沒有人來打球。記者追問「怎麼有2個人在打球？」負責人解釋，那是我們家人，自己人在打球啦！就是我兒子跟孫子而已，沒有對外開放。

台中市運動局派員前往了解，確認現場網球場已經關閉，不對外開放，僅有一對父女在場打球，為負責人的家人。局長李昱叡表示，運動場域關閉也應淨空，已勸導父女，對方也能配合，強調防疫三級警戒，不鼓勵外出運動，希望民眾留在家防疫，避免接觸人群。

李昱叡表示，防疫為第一優先要務，無論公、私運動場館都應配合關閉，呼籲市民與業者共體時艱，維護自己與家人健康安全。市府將持續稽查，若有違反規定且拒絕改善者，將依據《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )