IC封測大廠京元電染疫風暴繼續燒，目前已有45人確診，由於員工染疫有擴大趨勢，京元電股價受到拖累，今早盤一度挫逾2%，但隨即有買盤接手，跌幅縮小至1%以內，引起網友熱議，甚至有人認為京元電不停工，根本不顧員工安危，只想減少營運損失。

京元電群聚事件從1日爆發，先是2名菲籍移工確診，沒想到隔天增加11人染疫包括10名移工，昨（3日）京元電緊急安排全體7300名員工快篩，截至3日晚上11點共篩檢1915人，有51人呈現陽性。

京元染疫人數持續增加，但目前並無停工打算，董事長李金恭說明，茲事體大，停工會影響國內外產能進度，並強調現階段受感染的區域是在員工宿舍，廠內及生產線並未受到影響，相關防疫措施加強進行。

儘管如此，京元電股價並未受員工染疫而出現劇烈波動，引起PTT網友熱議，「看這個樣子，不停工搞不好還會漲」、「只要沒停工都不會跌深吧」、「現在就是用人命換經濟啊」、「京元這股價太強了吧」、「還以為會大跌，結果穩穩的」、「京元憑什麼這麼穩」。

此外有人認為，竹南科學園區科技廠相當多，其他廠商也成為未爆彈，京元不停工的做法，就是不顧員工安危，「現在只想顧經濟啊」、「員工的命不是命」、「員工全都怕死了，高層根本不管大家」、「就不要到時候整個竹南都爆掉」、「京元電自己亂搞，不要害到別公司」、「京元電高層防疫有問題吧」。

京元電昨（4日）股價一度重挫逾4%，但尾盤跌幅收斂，終場下跌1元（或2.31%）收在42.2元，今早盤一度挫逾2%，隨後收斂至1%以內，暫報42元。

(中時新聞網)